 
مباشر

ضابطة استخبارات أمريكية سابقة: علاقات روسيا والصين تشكل تهديدا لسيطرة الولايات المتحدة على العالم

أخبار العالم

ضابطة استخبارات أمريكية سابقة: علاقات روسيا والصين تشكل تهديدا لسيطرة الولايات المتحدة على العالم
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tt9l

كشفت الضابطة السابقة في وكالة الاستخبارات الأمريكية ريبيكا كوفلر، أن العلاقات الوثيقة بين روسيا والصين تشكل تهديدا لمطالب الولايات المتحدة بالسيطرة على العالم.

ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن كوفلر قولها: "إذا كانت هذه الدول، التي يعتبرها البنتاغون أقرب المنافسين لأمريكا، تشكل تهديدا كبيرا للولايات المتحدة، فإن تحالفها سيزيد من هذا الخطر فقط".

وبحسب كوفلر، تهدف موسكو وبكين إلى إضعاف دور واشنطن على المسرح العالمي، مشيرة إلى أن "تحول في مركز الثقل في التجارة الدولية والاستثمار في آسيا، مما يساهم في تعزيز التحالف بين موسكو وبكين".

في وقت سابق، أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، على أن الأجواء السائدة في المحادثات بين بوتين وشي جينبينغ كانت جيدة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين لنظيره الصيني: نحن ندافع بشكل مشترك عن تشكيل عالم عادل ديمقراطي ومتعدد الأقطاب