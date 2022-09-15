ضابطة استخبارات أمريكية سابقة: علاقات روسيا والصين تشكل تهديدا لسيطرة الولايات المتحدة على العالم

كشفت الضابطة السابقة في وكالة الاستخبارات الأمريكية ريبيكا كوفلر، أن العلاقات الوثيقة بين روسيا والصين تشكل تهديدا لمطالب الولايات المتحدة بالسيطرة على العالم.

ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن كوفلر قولها: "إذا كانت هذه الدول، التي يعتبرها البنتاغون أقرب المنافسين لأمريكا، تشكل تهديدا كبيرا للولايات المتحدة، فإن تحالفها سيزيد من هذا الخطر فقط".

وبحسب كوفلر، تهدف موسكو وبكين إلى إضعاف دور واشنطن على المسرح العالمي، مشيرة إلى أن "تحول في مركز الثقل في التجارة الدولية والاستثمار في آسيا، مما يساهم في تعزيز التحالف بين موسكو وبكين".

في وقت سابق، أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، على أن الأجواء السائدة في المحادثات بين بوتين وشي جينبينغ كانت جيدة.

المصدر: RT