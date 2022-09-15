رئيس جنوب إفريقيا يبحث الأزمة الأوكرانية في الولايات المتحدة

يزور رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، الولايات المتحدة، حيث يقول مساعدوه إنه سيضغط خلال محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل مزيد من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت وزيرة العلاقات الدولية في جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، إن رامافوزا سيؤكد على الحاجة للحوار أثناء اجتماع مع بايدن ونائبته كامالا هاريس.

وأشارت إلى أن بلادها ستركز أيضا على هذا الأمر عندما تشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

وأوضحت: "نريد إطلاق عملية دبلوماسية بين الطرفين ونعتقد أن الأمم المتحدة يجب أن تقودها، والأمين العام للأمم المتحدة بشكل خاص".

ومن المتوقع كذلك أن يزور رامافوزا المملكة المتحدة للمشاركة في جنازة الملكة إليزابيث الثانية يوم الاثنين.

المصدر: "أسوشيتد برس"