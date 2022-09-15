وسائل اعلام: واشنطن لا تخطط لتزويد كييف بصواريخ باليستية حاليا

أكدت مصادر أمريكية أن واشنطن لا تخطط بعد لتزويد أوكرانية بصواريخ باليستية تكتيكية موجهة من طراز "ATACMS".

ونقلت وكالة "سي إن إن" عن المصدر قوله، لا تريد واشنطن إمداد كييف بالصواريخ التي يبلغ مداها حوالي 300 كيلومتر، وهو ما قد يمنح أوكرانيا فرصة لضرب الأراضي الروسية وتصعيد الموقف، مشيرا إلى أن المدى الأقصى للأسلحة الأمريكية المنقولة إلى أوكرانيا لا يتجاوز في الوقت الحالي 78 كم.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن قائمة الطلبات التي تم تقديمها الى الكونغرس الأمريكي، أن أوكرانيا طلبت صواريخ لدعم الأعمال الهجومية، وشملت القائمة 29 نوعا من الأسلحة، بما في ذلك قذائف هيمارس وصواريخ مضادة للسفن من طراز هاربون.

وفي وقت سابق قال وكيل وزارة الدفاع للسياسة كولن كال: "تقييمنا هو أنهم لا يطلبون صواريخ "ATACMS" لخدمة أهداف ذات صلة مباشرة بالقتال الحالي".

وأكد وزير الدفاع لويد أوستن، أن موقف الولايات المتحدة لم يتغير، مشيرا الى أن، صواريخ "هيمارس" كانت استثنائية من حيث تمكين الأوكرانيين من خدمة الأهداف التي يحتاجونها داخل أراضيهم".

المصدر: وكالات