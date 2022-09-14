الولايات المتحدة.. إصابة شخص بانفجار طرد في جامعة في بوسطن

أعلنت شرطة بوسطن الأمريكية إصابة موظف في جامعة نورث إيسترن بجروح الثلاثاء، بانفجار طرد تسلّمه.

ولم تكشف الشرطة كيف تم تسليم الطرود للحرم الجامعي.

وقال مدير شرطة بوسطن فيليبي كولون، في مؤتمر صحفي إن المصاب نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف: "كشفت عملية بحث عن طرد ثان مماثل تم تأمينه من قبل فريق المتفجرات، والوضع آمن والتحقيق جار".

وذكرت الشرطة أن فرقة المتفجرات التابعة لها وإدارة الإطفاء وخدمة الطوارئ الطبية في بوسطن يحققون في الحادث.

وقالت جامعة نورث إيسترن إن الشخص المصاب والبالغ من العمر 45 عاما، أصيب بجروح طفيفة في اليد.

وحثت الشرطة في حرم جامعي آخر بمنطقة بوسطن بما في ذلك جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على توخي الحذر، وطلبت منهم الإبلاغ عن أي طرود مشبوهة.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية