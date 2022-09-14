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بوتين وغوتيريش يبحثان اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

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بوتين وغوتيريش يبحثان اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
Sputnik
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بحث الرئيس فلاديمير بوتين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمديد صفقة الحبوب الأوكرانية، والعقبات التي تواجهها صادرات الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.

وقال غوتيريش: "آخر مرة تحدثت فيها مع الرئيس فلاديمير بوتين كانت هذا الصباح، حيث ركزنا على مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود واحتمال توسيعها".

وأضاف: "تجرى كما تعلمون محادثات حول تصوير تصدير الأسمدة الروسية عبر البحر الأسود عبر مركز التنسيق المشترك في إسطنبول.. وبحثنا العقبات أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية".

المصدر: نوفوستي

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