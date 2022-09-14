بوتين وغوتيريش يبحثان اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

بحث الرئيس فلاديمير بوتين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمديد صفقة الحبوب الأوكرانية، والعقبات التي تواجهها صادرات الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.

وقال غوتيريش: "آخر مرة تحدثت فيها مع الرئيس فلاديمير بوتين كانت هذا الصباح، حيث ركزنا على مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود واحتمال توسيعها".

وأضاف: "تجرى كما تعلمون محادثات حول تصوير تصدير الأسمدة الروسية عبر البحر الأسود عبر مركز التنسيق المشترك في إسطنبول.. وبحثنا العقبات أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية".

المصدر: نوفوستي