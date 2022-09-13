ملك بريطانيا يخطئ في كتابة التاريخ خلال توقيعه في كتاب الزوار في إيرلندا الشمالية (فيديو)

أخطأ ملك بريطانيا تشارلز الثالث في كتابة تاريخ اليوم خلال توقيعه في كتاب الزوار في إيرلندا الشمالية.

ووثق مقطع فيديو الملك تشارلز وهو يسأل أحد مساعديه "هل اليوم 12 سبتمبر"، حيث قال له مساعده "13 سبتمبر سيدي".

وعلق تشارلز قائلا: "يا لله.. لقدت أخطأت في كتابة التاريخ".

وردا على ذلك، قالت له زوجته كاميلا: "لقد أخطأت في وقت سابق اليوم ودونت 12 سبتمبر".

وزار تشارلز إيرلندا الشمالية ضمن جولة يقود خلالها مراسم الحداد على والدته الملكة إليزابيث، واستقبلته الحشود بالهتافات والكلمات الترحيبية قبل إعلان تعهده بخدمة المنطقة.

المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"