المفوضية الأوروبية: الإجراءات الجديدة في أوروبا ستسمح بتوجيه دخل إضافي للمحتاجين

أكدت المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون، أن الإجراءات التي ستقترحها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء، ستمكن البلدان من جمع إيرادات إضافية وتوجيهها للمحتاجين.

وكتبت سيمسون في حسابها على "تويتر": "ستمكن خطتنا الدول الأعضاء من جمع الإيرادات وإعادة توجيهها إلى المحتاجين خلال هذا الوقت الصعب"، مضيفة أن سكان الاتحاد الأوروبي والشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعية الأكثر ضعفا، يكافحون لتغطية نفقاتهم بسبب كلفة الطاقة.

وقالت سيمسون إن بين الإجراءات المقترحة تقليل استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة، وتحديد دخل شركات الكهرباء منخفضة التكلفة، والمساهمات من شركات النفط والغاز والفحم التي تجني أرباحا ضخمة وغير متوقعة وسط ارتفاع الأسعار.

المصدر: نوفوستي