"الأمن الجماعي" تنشئ مجموعة عمل لمتابعة الوضع على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا

اقترح مجلس أمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي في اجتماع طارئ تشكيل فريق لتحليل الوضع على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا، والوقوف على سبل التهدئة.

وحسب وكالة БелТА، تم خلال الاجتماع اقتراح خطوات يمكن اتخاذها على وجه السرعة. من بينها، إرسال الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس إلى منطقة النزاع لإعداد تقرير مفصل لرؤساء الدول وإنشاء مجموعة عمل من موظفي الأمانة العامة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي والمقر المشترك لتحليل الوضع.

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ودعا رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في الاجتماع إلى التخلي عن استخدام القوة وبدء المفاوضات.

وقال البيان المكتب الصحفي للرئيس الكازاخي: "في حديثه إلى المشاركين في الدورة، شدد توكاييف على ضرورة حل النزاع بالوسائل السياسية والدبلوماسية فقط. ودعا إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتحقيق الاستقرار في الوضع، والتخلي عن استخدام القوة، وبدء المفاوضات على الفور".

واندلعت اشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان ليلة الثلاثاء، وتبادل الطرفان الاتهامات بالاستفزازات.

المصدر: وكالات