افتتاح الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

بدأت أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تحت شعار "الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلم".

وأفادت وسائل الإعلام بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة تشابا كوروشي، أشرفا على الافتتاح.

وتعهد كوروشي يوم الاثنين ببناء الجسور وجعل عمل الجمعية أكثر توجها نحو تحقيق الأثر المرجو منها.

وأضاف: "سيكون دوري هو بناء الجسور وجعل عمل الجمعية العامة أكثر توجها نحو تحقيق الأثر المرجو.. أخطط لمتابعة جدول أعمال متكامل للسلام والأمن وحقوق الإنسان والاستدامة وهي ثلاثة أهداف تعزز بعضها البعض.. يجب أن ندعمها كلها وإلا ستسقط كلها".

المصدر: وكالات