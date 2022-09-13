انخفاض حدة الاشتباكات على الحدود الأرمينية الأذربيجانية
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أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أن حدة الاشتباكات على الحدود الأرمينية الأذربيجانية انخفضت اعتبارا من الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي.
ووفقا لبيان الوزارة: "حتى الساعة 21:00 يوم سبتمبر، ظل الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية متوترا، ومع ذلك فقد انخفض بشدة حدة قصف المواقع والمناطق السكنية ومرافق البنية التحتية المدنية الأرمينية، وتواصل القوات المسلحة الأرمينية تنفيذ مهامها القتالية بشكل كامل".
المصدر: تاس