وصول نعش الملكة إليزابيث إلى لندن
AP
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حطت طائرة عسكرية بريطانية في لندن تحمل نعش الملكة إليزابيث الثانية قادمة من إدنبرة، حيث اختتمت مراسم تشييعها هناك.
وسيبقى الجثمان لليلة أخيرة في قصر باكينغهام مقر الملكة الرسمي خلال حكمها الذي استمر 70 عاما وسبعة أشهر.
وبعدها سيسجى الجثمان في قصر ويستمنستر في لندن ويتوقع مرور مئات آلاف الأشخاص أمامه على مدار الساعة مدة خمسة أيام تقريبا.
وستقام الجنازة الوطنية للملكة الاثنين في كاتدرائية ويستمنستر بحضور نحو 500 شخصية أجنبية رفيعة.
المصدر: وكالات