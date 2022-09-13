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لافروف يبحث مع نظيره الأذربيجاني الوضع على الحدود الأذرية الأرمنية

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لافروف يبحث مع نظيره الأذربيجاني الوضع على الحدود الأذرية الأرمنية
Sputnik
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف في مكالمة هاتفية الاشتباكات على الحدود الأذرية الأرمنية، والتوتر الحاصل في المنطقة.

وورد في بيان عن الخارجية الأذربيجانية أن الوزير بيراموف أطلع نظيره الروسي على نتيجة الاستفزازات الأرمينية في المنطقة، والخطوات "التي اتخذتها أذربيجان لمنع العدوان".

وأضاف: "أرمينيا دأبت على قصف مواقعنا بشكل منتظم خلال الشهر الماضي، ولا تزال تلغّم أراضينا، وخلافا للاتفاقات الثلاثية، لا تنسحب التشكيلات الأرمينية بالكامل من أراضينا".

وشدد لافروف على ضرورة منع التصعيد في المنطقة، وأهمية التنفيذ الكامل للاتفاقات الثلاثية الموقعة بين زعماء أذربيجان وأرمينيا وروسيا للتسوية في قره باغ.

المصدر: نوفوستي

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