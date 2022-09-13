قناة: لجنة بولندية تعمدت إخفاء معطيات تدخص احتمال حدوث انفجار بالطائرة الرئاسية في 2010

قالت قناة TVN، إن اللجنة البولندية التي تحقق في حادث تحطم الطائرة الرئاسية قرب سمولينسك عام 2010، أخفت عن عمد بيانات تدحض حدوث انفجار على متن الطائرة.

وعرضت القناة، مواد لم تكن معروفة من قبل، بما في ذلك تحليل من المعهد الوطني الأمريكي للدراسات الجوية والفضائية.

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ووفقا لهذه الوثائق، يوجد احتمال ارتطام جناح الطائرة بشجرة. بالإضافة إلى ذلك، لم يؤكد الخبراء وقوع الانفجار على متن الطائرة.

وتابعت القناة: "اختارت اللجنة الفرعية فقط تلك الأجزاء [من التقرير] التي يمكنها دعم الطرح حول الانفجار".

ويذكر أن طائرة الرئيس البولندي من طراز "توـ 154" تحطمت يوم 10 أبريل عام 2010 قرب مدينة سمولينسك الروسية وكان على متنها 88 راكبا و8 من أعضاء الطاقم حيث لقي جميع الركاب حتفهم، بمن فيهم الرئيس ليخ كاتشينسكي والوفد الحكومي المرافق له.

وكان الوفد البولندي متوجها إلى قرية كاتين بالقرب من مدينة سمولينسك للمشاركة في الفعاليات المكرسة لإحياء ذكرى إعدام الضباط البولنديين عام 1940.

المصدر: RT