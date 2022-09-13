صحيفة: أنقرة تطالب كييف بتفسير دعواتها لفرض عقوبات على الشركات التركية

أفادت صحيفة "Aydinlik" التركية بأن أنقرة طالبت كييف بتفسير الدعوات الأوكرانية لفرض عقوبات على الشركات التركية.

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وذكرت الصحيفة أن الموقع التابع لوزارة الخارجية الأوكرانية يجري حملة إعلامية تهدف إلى فرض عقوبات على المصارف التركية ورجال الأعمال الأتراك.

وأضافت أن الموقع يقترح على وجه الخصوص فرض عقوبات على رؤساء مصارف "Ziraat Bank" و"Is Bank" و"Credit Europe" و"العديد من رجال الأعمال الأتراك".

ونقلت عن مصادرها أن أنقرة عبرت في 11 سبتمبر الجاري عن استيائها من هذه الدعوات للسفير الأوكراني في البلاد، وطلبت تقديم تفسيرات من كييف.

وقالت المصادر: "مع الأخذ بعين الاعتبار شراكتنا الاستراتيجية القائمة مع أوكرانيا وتضامننا معها والتعاون الشامل، لا يجوز أن يتعرض المواطنون الأتراك والمنظمات التركية لأي قمع في مجال العقوبات، وهذه القضية تحت مراقبتنا الدقيقة".

المصدر: كومرسانت