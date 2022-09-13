هايتي.. مقتل صحفيين اثنين كانا يعدان تقريرا عن ضحية للعصابات المسلحة

لقي صحفيان شابان مصرعهما الأحد بإطلاق نار في منطقة سيتي سولاي التي تسيطر عليها العصابات المسلحة في هايتي، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت تقارير أن الصحفيين البالغين من العمر 28 و 29 عاما، كانا في طريق العودة برفقة 5 آخرين من زملائهما، من سيتي سولاي، مدينة الصفائح قرب العاصمة بورت أو برينس، عندما قتلا بطلقات رصاص، حسب شهادات الناجين.

Haïti – insécurité : Deux journalistes et une adolescente tués à Cité Soleil https://t.co/cTOkRVSqq6 — L'Exclusivité (@Lexclusivit1) September 13, 2022

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وذهب الصحفيون إلى سيتي سولاي، لإعداد تقرير عن قتل فتاة تبلغ من العمر 17 سنة بحضور والدتها قبل حوالي 24 ساعة من وصولهم إلى هذه المنطقة التي يمزقها الفقر وعنف العصابات المسلحة.

ومع جريمة القتل المزدوجة هذه، ارتفع عدد قتلى الصحفيين في هايتي في عام 2022 إلى خمسة، لتبلغ حصيلة الإعلاميين المقتولين في البلاد منذ العام 2020، 21 شخصا.

المصدر: وسائل إعلام هايتية + وكالات