شولتس: لن نقوم بتزويد أوكرانيا بالأسلحة إلا بالتعاون مع حلفائنا

أفاد المستشار الألماني، أولاف شولتس، بأن ألمانيا لن تتخذ أي خطوات أحادية الجانب فيما يخص إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، ولن تعمل في هذا الاتجاه إلا بالتعاون مع حلفائها.

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وردا على سؤال صحفي حول خطط لنقل دبابات "ليوبارد 2" لأوكرانيا قال شولتس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائيرلابيد، اليوم الاثنين: "سنبقى متمسكين بالموقف الذي كانت الحكومة الألمانية تتخذه منذ البداية، وسيكون ذلك موقفنا في المستقبل وخاصة أننا لن نتخذ أي خطورات أحادية الجانب".

ووصل يائير لابيد مساء أمس الأحد إلى ألمانيا في زيارة رسمية. وقد استقبله المستشار الألماني، أولاف شولتس، والرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير.

المصدر: نوفوستي