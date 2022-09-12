رئيس الوزراء الأسترالي يطرح حلا لمواجهة أزمة الطاقة يثير السخرية بمواقع التواصل (فيديو)

وسط أزمة طاقة تشهدها العديد من دول العالم، عرض رئيس الوزراء الأسترالي، أنطوني ألبانيز، على المواطنين استخدام الألواح الشمسية ليلا لشحن مركباتهم الكهربائية مجانا.

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وفي طرحه لحل مشكلة الطاقة وتقليص المصاريف، قال ألبانيز في مطلع رده على أسئلة الصحفيين حول هذا الموضوع: "المسألة هنا كيف ستصبح الأمور عليه في المستقبل؟ هناك عدة طرق لتحديد المستقبل، وعلى سبيل التوضيح، فإن ألواح الطاقة الشمسية الموضوعة على سطح منزلك يمكنها أن تشحن سيارتك مجانا طوال الليل..هكذا تبدو الأمور".

“Solar panels on your roof charging your vehicle for free overnight.” That’s exactly what Anthony Albanese said. 😂😂😂 https://t.co/HushfBAdGY — Tim Meade (@PompeyPom) September 12, 2022

هذا الحل أثار السخرية في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر أحدهم صورة للشمس مشرقة في الليل، كتساؤل عن كيفية شحن السيارة بالطاقة دون ضوء الشمس، فيما نشر حساب آخر تصرحات ألبانيز مع وجوه ضاحكة.

“What does the future look like?….Solar panels on the roof, charging your vehicle for free overnight.”



- Anthony Albanese pic.twitter.com/5DjEMrOtGQ — Fubadu (@foo_4_thought) September 12, 2022

المصدر: RT