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رئيس الوزراء الأسترالي يطرح حلا لمواجهة أزمة الطاقة يثير السخرية بمواقع التواصل (فيديو)

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رئيس الوزراء الأسترالي يطرح حلا لمواجهة أزمة الطاقة يثير السخرية بمواقع التواصل (فيديو)
AFP
رئيس الوزراء الأسترالي، أنطوني ألبانيز
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وسط أزمة طاقة تشهدها العديد من دول العالم، عرض رئيس الوزراء الأسترالي، أنطوني ألبانيز، على المواطنين استخدام الألواح الشمسية ليلا لشحن مركباتهم الكهربائية مجانا.

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وفي طرحه لحل مشكلة الطاقة وتقليص المصاريف، قال ألبانيز في مطلع رده على أسئلة الصحفيين حول هذا الموضوع: "المسألة هنا كيف ستصبح الأمور عليه في المستقبل؟ هناك عدة طرق لتحديد المستقبل، وعلى سبيل التوضيح، فإن ألواح الطاقة الشمسية الموضوعة على سطح منزلك يمكنها أن تشحن سيارتك مجانا طوال الليل..هكذا تبدو الأمور".

هذا الحل أثار السخرية في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر أحدهم صورة للشمس مشرقة في الليل، كتساؤل عن كيفية شحن السيارة بالطاقة دون ضوء الشمس، فيما نشر حساب آخر تصرحات ألبانيز مع وجوه ضاحكة.

المصدر: RT

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