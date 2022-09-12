ألمانيا وبولندا تناقشان صيانة الأسلحة الموردة إلى كييف

صرحت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبرخت، لصحيفة Politico بأن ألمانيا تتفاوض مع بولندا لإنشاء مركز صيانة لإصلاح الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا.

ووفقا للوزيرة الألمانية، فإن المناقشات "المحددة للغاية"، تتعلق بافتتاح مركز في شرق بولندا، يضمن الإصلاح الفوري للأسلحة التي تستخدمها كييف عند اللزوم، على سبيل المثال لمدافع الهاوتزر. كما عبرت لامبرخت أيضا عن دعمها للمشاريع المشتركة لتطوير أسلحة داخل الاتحاد الأوروبي، وتعتقد أنه لا ينبغي حظر بيع هذه الأسلحة إلى دول ثالثة.

وفي وقت سابق، كانت وزيرة الدفاع الألمانية قد تحدثت في البوندستاغ عن نقل ألمانيا لـ "كمية لا تصدق" من الأسلحة من احتياطي الجيش الألماني، وتم الوصول إلى الحد الأقصى. كذلك صرح المستشار الألماني، أولاف شولتس، بأن ألمانيا تزود أوكرانيا بما يكفي من الأسلحة. من جانبه تحدث زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض في ألمانيا، فريدريك ميرز، عدة مرات لصالح تسليم دبابات "ليوبارد-2" الألمانية إلى أوكرانيا، وهو ما يطالب به الجانب الأوكراني.

المصدر: نوفوستي