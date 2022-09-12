الاتحاد الأوروبي يعلّق التأشيرة الميسرة مع روسيا

أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق التأشيرة الميسرة مع روسيا في إطار العقوبات، فيما تعهدت موسكو بالرد بما لا يضر بمصالحها، ويتيح للأوروبيين دخول روسيا للتعرف بأعينهم على حضارتها.

وبموجب هذا القرار سترتفع كلفة تأشيرة شنغن قصيرة الأجل للمواطنين الروس من 35 يورو إلى 80 يورو كما سيتم تمديد فترة إصدار هذه التأشيرة حتى 45 يوما.

كما ستوسع دول الاتحاد الأوروبي صلاحيات رفض التأشيرات، وإصدارها بشروط معقدة أو إصدار تأشيرات دخول لمرة واحدة بدلا من التأشيرات متعددة الاستخدام.

وسمح الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء بفرض قيود إضافية على دخول الروس، حتى إلغاء التأشيرات الصالحة على الحدود لأسباب أمنية.

وسبق للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وأعلنت أن روسيا سترد على مثل هذه الخطوات بما لا يضر بمصالحها، ويتيح للأوروبيين دخول روسيا للتعرف بأعينهم على حضارتها.

المصدر: mk.ru