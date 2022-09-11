رئيس البرلمان الهنغاري يعترف بخسارة الأوروبيين في أوكرانيا

اعتبر رئيس البرلمان الهنغاري لازلو كيفر الاتحاد الأوروبي طرفا خاسرا في أزمة أوكرانيا بممارساته المنافية لمصالحه الاقتصادية، وقال إن هنغاريا ستشاطر الاتحاد تجربة التعافي من الهزائم.

وأضاف: "أصبح اليوم الاتحاد الأوروبي غير قادر على منع اندلاع الحرب سياسيا في أوكرانيا، ولا استعادة السلام من خلال الدبلوماسية، وتحت ضغط خارجي يتصرف على عكس مصالحه الاقتصادية الأساسية، ويعتبر الآن بالفعل خاسرا"، مضيفا أن، "النصر سيكون بالقتال المباشر على الجبهات".

وأضاف: "مجموعات المصالح ورأس المال الخاص خارج أوروبا، سيقضون على الاتحاد الأوروبي ككل، وعلى كل دولة على حدة بسبب التبعية العسكرية والسياسية، وضعف القدرة الاقتصادية والطاقة، والديون المالية والسرقة، والانقسام الاجتماعي".

وقال كفير، إنه على مدى المئة عام الماضية، "استعادت دولة هنغاريا قدرتها على العمل وقوتها لخدمة وحماية شعبها، وقدرتها على التعلم من جيرانها وأوروبا، واستعادت ثقتها بنفسها وسلطتها في كثير من النواحي بعد الحرب العالمية الأولى، وبإمكاننا مشاركة تجربة التعافي من الهزيمة معكم".

المصدر: نوفوستي