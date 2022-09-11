تدهور حالة الزعيم العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش في السجن

نقل الزعيم العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش المسجون مدى الحياة في لاهاي بعد إدانته بجرائم حرب، إلى المستشفى "بحالة صحية سيئة".

وأكد داركو ملاديتش نجل الجنرال راتكو ملاديتش في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة فرانس برس في بلغراد، ما تردد من أنباء تفيد

بأن الجنرال السابق أدخل إلى المستشفى منذ أسبوع، وهو الآن في مستشفى سجن "آلية المحاكم الجنائية الدولية".

وقال داركو ملاديتش لوسائل إعلام في صربيا والبوسنة إن والده يعاني "التهابا رئويا وتجمع للسوائل في الرئتين وفشلا في القلب".

واضاف أن حالة والده الصحية "تدهورت بشكل كبير" منذ مايو، موضحا أنه "في وضع صعب ويبدو لي أن حياته في خطر".

وأكد داركو لفرانس برس "أن فريق من الأطباء مستعد (في صربيا) للذهاب للاطلاع على وضعه، لكننا لا نعرف حتى الآن ما إذا كان سيتم السماح لهم بذلك. سنطلب الإذن لفحصه من قبل أطبائه".

وفي اتصال لفرانس برس في لاهاي، قالت إدارة الآلية إنها لا تستطيع "التعليق على الحالة الصحية للمعتقلين، لأن هذه المعلومات سرية".

وكانت "آلية المحاكم الجنائية الدولية" ثبّتت في يونيو 2021 حكما بالسجن المؤبد على راتكو ملاديتش بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت خلال الحرب في البوسنة بين 1992 و1995.

وقد أدين بارتكاب جرائم إبادة لدوره في مجزرة سريبرينيتسا التي قتل فيها نحو 8 آلاف رجل وفتى مسلمين في يوليو 1995 بأيدي قوات صرب البوسنة.

ويبلغ الجنرال راتكو ملاديتش من العمر نحو 80 عاما.

المصدر: AFP