الرئيس الألماني يحذر من تزايد عدد المشردين في بلاده بسبب غلاء المعيشة

حذر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير من ارتفاع عدد المواطنين المشردين بسبب ارتفاع الأسعار.

وقال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم الأحد: "يمكن للحروب والأزمات أن تتسبب في تعرض المزيد من الناس في بلدنا لنقص المساكن في الخريف والشتاء. فالفقراء، وخاصة العائلات التي لم تعد قادرة على دفع الإيجار أو النفقات الإضافية بسبب ارتفاع الأسعار، فتخاطر بفقدان منازلها".

ووفقا للأرقام الرسمية، فإن أكثر من 300 ألف شخص في ألمانيا ليس لديهم منازل خاصة بهم، وينام 45 ألفا منهم في الشوارع.

وشدد الرئيس على أنه "لا يحق لنا ترك أي شخص في بلدنا لم يعد يعرف كيف يدفع ثمن الشقة والمرافق".

وانعكست آثار العقوبات الغربية على روسيا بشأن أوكرانيا، على الوضع الاقتصادي في كثير من الدول، وتجلت في ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية خاصة في أوروبا والولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي