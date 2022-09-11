رئيس وزراء اليونان: العقوبات ضد روسيا ترتد على أصحابها

قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن الدول الأوروبية تدرك العواقب السلبية على اقتصاداتها من فرض عقوبات ضد روسيا، لكنها لا تنوي تغيير استراتيجيتها.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في سالونيك، ذكّره أحد الصحفيين، بأن العقوبات التي تم تبنيها ضد روسيا "ترتد وتضرب اقتصادات الدول الأوروبية"، وتساءل إلى أي مدى أوروبا مستعدة للاستمرار وما إذا كانت أوروبا ستجد مع روسيا كيفية وقف حرب الطاقة، وإلا فإن كل شيء سيصل إلى حالة عدم الاستقرار الكاملة.

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فرد ميتسوتاكيس: "منذ اللحظة الأولى التي فرضنا فيها عقوبات واسعة للغاية على روسيا، وأود أن أقول إنها أكثر العقوبات جدية من التي تم فرضها على الإطلاق، كنا نعلم بنفس الوقت أن بلادنا ستدخل في عملية معقدة. لقد حذرنا من أن هذا هو ثمن اختيارنا".

وزعم رئيس وزراء اليونان، بأن "الجميع كانوا يدركون أن روسيا يمكن أن تستخدم الغاز كسلاح"، لذلك أعلنوا ضرورة تخليص أوروبا من الاعتماد على الغاز الروسي في أسرع وقت ممكن.

وقال: "اعتقد أن هذه العملية لا عودة فيها ولا يمكن التراجع عنها".

وشدد على أنه، لا يرى إمكانية تغيير مثل هذه الاستراتيجية، حتى لو اقترح أحد ذلك.

المصدر: نوفوستي