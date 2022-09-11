لافروف يذكّر: روسيا لا ترفض التفاوض مع أوكرانيا لكن مماطلة كييف تعقد العملية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده لا ترفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا، لكن استمرار كييف في المماطلة سيعقد إمكانية التوصل إلى اتفاق مع موسكو.

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جاء هذا التصريح في حوار لافروف مع قناة "روسيا -1" التلفزيونية اليوم الأحد.

وأشار لافروف إلى أن موقف موسكو حدده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع قيادة مجلس الدوما ورؤساء الكتل البرلمانية في يوليو الماضي، عندما قال في إشارة إلى "القصة الأوكرانية"، إننا "لا نرفض التفاوض على السلام، لكن يجب على من يرفضون أن يعلموا أنه كلما استغرق الأمر وقتا أطول، ازداد التوصل إلى الاتفاق معنا صعوبة".

وفي وقت لاحق من نفس الشهر قال بوتين إن موسكو لا تلمس لدى كييف أي رغبة في التوصل إلى اتفاق لوقف القتال، مشيرا إلى أنها رفضت تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا.

المصدر: "نوفوستي"