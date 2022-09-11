لافروف لا يرى أي مشكلة بمشاركة بوتين في قمة مجموعة العشرين

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه لا يرى أي مشكلة في حضور الرئيس فلاديمير بوتين قمة مجموعة العشرين.

وأضاف لافروف، في حديث تلفزيوني: "لا أرى أي مشكلة بالنسبة له في المشاركة بشكل جيد في الفعاليات القادمة، بما في ذلك في قمة مجموعة العشرين".

وتابع الوزير الروسي القول: "نحن لا نتهرب أبدا من التواصل. وكل من يرغب بمواصلة الحوار معنا، يمكنه القيام بذلك دوما".

ووفقا له، تحظى جميع مناشدات الزعماء الغربيين بشأن الاتصالات مع بوتين "دائما بالتفهم والموافقة".

وفي وقت سابق، قال السفير الإندونيسي لدى روسيا خوسيه تافاريس في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، إن بلاده مستعدة لضمان أمن الرئيس الروسي في قمة مجموعة العشرين.

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وقبل ذلك أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أن الرئيس بوتين، يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين (G20) في نوفمبر القادم بجزيرة بالي الإندونيسية.

المصدر: نوفوستي