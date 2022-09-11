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الشيشان.. تشكيل 3 كتائب جديدة وفوج خاص على استعداد لتنفيذ أية مهمة قتالية

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قال رئيس الشيشان رمضان قديروف، إنه تم في الجمهورية إنجاز عمليات تشكيل 3 كتائب قتالية تضم كل منها 560 عسكريا.

وتم كذلك تشكيل فوج خاص يضم في صفوفه 1500 مقاتل.

ويشار إلى أن هذه المجموعة التي تضم بشكل إجمالي 3180 من المحترفين العسكريين الذي نالوا تدريبا مهنيا عاليا، مستعدة لتنفيذ أية مهمة قتالية يكلفها بها الوطن.  

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وفي يوم أمس، استعرض قديروف هذه الوحدات العسكرية مع كامل معداتها القتالية.

المصدر: RT

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