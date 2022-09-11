مروحية ضاربة روسية تحبط محاولة عبور القوات الأوكرانية لنهر أوسكول

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن مروحية هجومية روسية من طراز Mi-35 أحبطت محاولة للقوات الأوكرانية لإنشاء معبر فوق نهر أوسكول في منطقة كوبيانسكي بمقاطعة خاركوف.

وذكرت الوزارة، أن طاقم المروحية الهجومية Mi-35 المؤلف من الرائد سيرغي بوندارتشوك والملازم الأول مكسيم إيغولنيكوف، يؤدي منذ 5 سبتمبر 2022 مهامه القتالية المتمثلة بتقديم الدعم الناري لوحدات الجيش الروسي التي كبحت الهجوم الأوكراني المضاد في منطقة كوبيانسكي. وينفذ الطاقم يوميا 5-6 طلعات جوية بما في ذلك الليلية منها.

أثناء تنفيذ مهمة قتالية دورية، اكتشف طاقم المروحية مجموعات معادية تحاول سرا إنشاء معبر فوق نهر أوسكول بالقرب من قرية سينكوفو بمنطقة كوبيانسكي في مقاطعة خاركوف.

وبعد إبلاغ قيادته بذلك، قام الطاقم بقصف المجموعات المعادية مستخدما كافة الأسلحة الموجودة لديه. وبفضل مهارته المهنية وشجاعته الحاسمة لم يسمح الطاقم للعدو باقامة معبر وأحبط خططه للتقدم إلى أعماق خطوط الدفاع الروسية.

المصدر: نوفوستي