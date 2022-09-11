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الدفاع الجوي الروسي يسقط حوالي 35 صاروخا فوق نوفايا كاخوفكا خلال يوم واحد

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الدفاع الجوي الروسي يسقط حوالي 35 صاروخا فوق نوفايا كاخوفكا خلال يوم واحد
Sputnik
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قالت إدارة منطقة كاخوفسكي بمقاطعة خيرسون، إن منظومة الدفاع الجوي الروسية تصدت خلال اليوم الماضي، لقذائف صاروخية أطلقتها القوات الأوكرانية على منطقة نوفايا كاخوفكا.

وأضافت الإدارة في بيانها اليوم: "تمكنت قوات الدفاع الجوي من إسقاط حوالي 35 صاروخا. ولم يتم تسجيل وقوع أضرار في مختلف منشآت المدينة بسبب القصف الأوكراني".

ويشار إلى أن أصوات صفارات الإنذار في نوفايا كاخوفكا، تعالت خلال اليوم الماضي ست مرات بمدة إجمالية تزيد عن خمس ساعات.

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في وقت سابق، قال رئيس إدارة المنطقة فلاديمير ليونتيوف، لمراسل وكالة نوفوستي إن القوات الأوكرانية تشن بشكل دوري هجمات صاروخية على محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية والطرق والبنية التحتية المدنية.

المصدر: نوفوستي

 

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