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انقطاع الكهرباء عن 3 مدن بمقاطعة زابوروجيه جراء قصف قوات كييف

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انقطاع الكهرباء عن 3 مدن بمقاطعة زابوروجيه جراء قصف قوات كييف
Gettyimages.ru
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أعلن رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه المحررة جنوب أوكرانيا فلاديمير روغوف انقطاع الكهرباء عن مدن ميليتوبول، وإنيرغودار، وبيرديانسك إثر قصف قوات كييف لمحطات الكهرباء.

وكتب روغوف عبر "تيليغرام": "بعد قصف جديد شنته القوات الأوكرانية، انقطع التيار الكهربائي في مدن إنيرغودار، وميليتوبول، وبيرديانسك".

وأضاف: ورشات الصيانة باشرت إزالة الأعطال، والكهرباء تعود للمناطق المقطوعة عنها بشكل تدريجي.

المصدر: RT

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