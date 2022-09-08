انقطاع الكهرباء عن 3 مدن بمقاطعة زابوروجيه جراء قصف قوات كييف

أعلن رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه المحررة جنوب أوكرانيا فلاديمير روغوف انقطاع الكهرباء عن مدن ميليتوبول، وإنيرغودار، وبيرديانسك إثر قصف قوات كييف لمحطات الكهرباء.

وكتب روغوف عبر "تيليغرام": "بعد قصف جديد شنته القوات الأوكرانية، انقطع التيار الكهربائي في مدن إنيرغودار، وميليتوبول، وبيرديانسك".

وأضاف: ورشات الصيانة باشرت إزالة الأعطال، والكهرباء تعود للمناطق المقطوعة عنها بشكل تدريجي.

المصدر: RT