بعد مطاردة هوليوودية.. اعتقال متهم بقتل 4 أشخاص في إطلاق نار عشوائي بمدينة ممفيس الأمريكية (فيديو)

تمكنت قوات الأمن الأمريكية بعد مطاردة هوليوودية، من اعتقال إزيكيال كيلي البالغ من العمر 19 عاما بعد إطلاقه النار عشوائيا عدة مرات.

وقالت شرطة مدينة ممفيس فجر الخميس، إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون بعد أن أطلق شاب يبلغ من العمر 19 عاما النار بشكل عشوائي في المدينة الواقعة بولاية تنيسي.

🚨Ezekiel Kelly IN CUSTODY https://t.co/iNCWaD5SOS — City of Memphis (@CityOfMemphis) September 8, 2022

وعن تفاصيل الحادث، قال قائد شرطة المدينة سي جيه ديفيس في إفادة إعلامية: "كان هناك ما لا يقل عن ثماني جرائم"، مشيرا إلى سبع عمليات إطلاق نار وسرقة سيارة بولاية ميسيسيبي، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وذكرت الصحيفة أنه تم القبض على كيلي عندما تحطمت سيارته خلال مطاردة عالية السرعة في ساوثهافن، التي تقع جنوب ممفيس.

#MORE: LE passing us on I-240 headed for HW51. Suspect reportedly carjacked someone else in MS and is back in #Memphis. #STAYHOMEpic.twitter.com/G5v08xOdaL — Joyce Peterson (@MemphoNewsLady) September 8, 2022

ووفقا للمصدر ذاته، فقد تم اتهام كيلي كشخص بالغ بمحاولة القتل من الدرجة الأولى في عام 2020.

هذا، وكانت الشرطة قد طلبت من السكان في وقت سابق الأربعاء التزام منازلهم حتى اعتقال مطلق النار، بعد أن نبهتهم إلى وجود مسلح خطير مسؤول عن إطلاق النار عدة مرات.

وذكرت الشرطة حينها: "نتلقى تقارير عن أنه يسجل أفعاله على فيسبوك".

وأظهر مقطع فيديو قصير نشر على مواقع التواصل الاجتماعي رجلا يهتف بطريقة مرتبكة "هذا حقيقي"، ويتحدث بأسلوب بذيء وهو يفتح باب متجر ويطلق النار مرتين على أول شخص يظهر أمامه.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية