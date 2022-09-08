إجلاء أكثر من ألف شخص بينما تكافح تركيا حريق غابات

كافح رجال إطفاء في تركيا لليوم الثاني على التوالي، حريق غابات اندلع في جنوب البلاد، كما تم إجلاء أكثر من 1000.

اندلع الحريق في منطقة غولنار بإقليم مرسين الساحلي على البحر المتوسط يوم أمس الأربعاء، وامتد إلى أجزاء من منطقة سيليفكي المجاورة، أججته الرياح.

ووفقا لوكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، شارك ما لا يقل عن 29 طائرة هليكوبتر لإسقاط المياه و11 طائرة ونحو 850 فردا في جهود إخماد الحريق، مشيرة إلى أنه تم إخلاء مئات المنازل وفندقين على الأقل كإجراء احترازي، كما تضرر سبعة أشخاص من الحريق ويعالجون في المستشفيات.

وذكرت وكالة "الأناضول" الحكومية أن طريقا سريعا يربط مرسين بإقليم أنطاليا القريب، أغلق أيضا كإجراء احترازي لكن أعيد فتحه اليوم الخميس.

المصدر: AP