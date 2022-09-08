واشنطن بوست: "البنتاغون" يعلن عن توريد أسلحة لأوكرانيا بـ 675 مليون دولار

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن وزارة الدفاع الأمريكية ستعلن اليوم الخميس، 8 سبتمبر، عن تزويد أوكرانيا بأسلحة بقيمة 675 مليون دولار.

وقالت الصحيفة إن الأسلحة تتضمن ذخيرة لراجمات الصواريخ "هيمارس"، علاوة على مركبات عسكرية ومعدات أخرى، حيث نقلت الصحيفة ذلك عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه يوم أمس الأربعاء.

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وكان نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية، كولن كول، قد أعلن، الأربعاء، عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية إلى كييف، سيتم الإعلان عنها من قبل وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في ألمانيا خلال اجتماع لمجموعة أنشأتها الدول الغربية لتنسيق المساعدة العسكرية إلى كييف، دون أن يسمي التكلفة التقديرية للأسلحة والمعدات المدرجة بها.

وكان الرئيس بوتين قد صرح يوم أمس، خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية، ردا على سؤال بشأن أوكرانيا، بأن روسيا لم تبدأ أي عمليات عسكرية، وإنما تحاول إنهاءها، حيث بدأت العمليات العسكرية منذ عام 2014، عندما رفض النظام الأوكراني الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وحاول فرض إرادته بالقوة، وقام بعمليات عسكرية ضد دونباس تلو الأخرى، ومارس شتى أنواع القمع والتطهير العرقي تجاه شعب دونباس خلال 8 أعوام، مشيرا إلى أن روسيا "حاولت اللجوء إلى شتى الطرق السلمية"، وحينما فشلت كل المحاولات قررت أن ترد بالمثل لمساعدة شعب دونباس.

المصدر: تاس