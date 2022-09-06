دومينيك راب يعلن استقالته من منصب نائب رئيس الوزراء ووزير العدل في بريطانيا

أعلن المدعي العام ونائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب، استقالته من المنصبين وقال، إنه لن يعمل في مكتب رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس.

وكتب السياسي في حسابه على "تويتر": "شكرا لفريق الخزانة المذهل على عملهم الشاق خلال العام الماضي، حظا سعيدا لرئيسة الوزراء الجديدة وفريقها".

وأضاف راب: "أتطلع إلى دعم الحكومة من المقاعد الخلفية"، في إشارة إلى المكان الذي يشغله الآن في مجلس العموم بالبرلمان البريطاني.

وعادة ما يشغل وزراء الحكومة الصف الأول في مجلس النواب، منهم راب، مثل رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون.

المصدر: تاس