زاباروجيه.. تفجير سيارة مسؤول في مدينة بيرديانسك

أفادت السلطات المحلية في بيرديانسك، بأن سيارة تابعة لمسؤول في المدينة انفجرت تلاه إطلاق نار، وسط الأنباء عن إسعاف المسؤول في حالة حرجة.

وقالت الخدمة الصحفية لإدارة المدينة، إن قائد مدينة بيرديانسك بمنطقة زابوروجيه، أرتيم باردين، أصيب جراء استهداف سيارته، ونقل إلى المستشفى في حالة خطيرة

إلى ذلك أفادت الأنباء بدوي انفجار في وسط بيرديانسك يوم الثلاثاء بالقرب من مبنى ادارة المدينة. ووصفت السلطات الحادث بأنه هجوم إرهابي.



