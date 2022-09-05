ماكرون يدعو للحفاظ على سلامة المنشآت النووية في أوكرانيا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى ضرورة الحفاظ على سلامة المنشآت النووية في أوكرانيا، بما في ذلك محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وذكّر ماكرون خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، "بالحاجة الملحة للحفاظ على الأمن والمنشآت النووية". وحث على احترام سيادة أوكرانيا على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن قصر الإليزيه أن "ماكرون سأل زيلينسكي عن احتياجاته العسكرية والإنسانية والاقتصادية".

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إنه أجرى محادثة لمدة ساعة ونصف الساعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أطلعه خلالها على الوضع في الجبهة ونسق معه المزيد من المساعدة العسكرية من فرنسا. وتبادل المحاوران تقييمات نتائج بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه.

المصدر: نوفوستي