بيسكوف: رئيس وزراء هنغاريا لم يسلم أي رسالة لبوتين

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان لم يوصل أي رسائل الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

والتقى أوربان وبوتين يوم السبت في قاعة مجلس النقابات بموسكو، خلال مراسم توديع أول وآخر رئيس سوفيتي، ميخائيل غورباتشوف.

ووضع أوربان الزهور على نعش آخر زعيم سوفيتي، كما تواصل مع عائلة غورباتشوف وأعرب عن تعازيه لهم.

وعند سؤال بيسكوف عما إذا ما أوصل أوربان رسائل للرئيس بوتين أجاب: "لا، لم يفعل".

المصدر: تاس