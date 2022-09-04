 
مباشر
عاجل
الشرطة الكندية: مقتل 10 أشخاص في حوادث طعن في إقليم ساسكاتشيوان

بيسكوف: رئيس وزراء هنغاريا لم يسلم أي رسالة لبوتين

أخبار العالم

بيسكوف: رئيس وزراء هنغاريا لم يسلم أي رسالة لبوتين
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tqqr

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان لم يوصل أي رسائل الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

والتقى أوربان وبوتين يوم السبت في قاعة مجلس النقابات بموسكو، خلال مراسم توديع أول وآخر رئيس سوفيتي، ميخائيل غورباتشوف.

ووضع أوربان الزهور على نعش آخر زعيم سوفيتي، كما تواصل مع عائلة غورباتشوف وأعرب عن تعازيه لهم.

وعند سؤال بيسكوف عما إذا ما أوصل أوربان رسائل للرئيس بوتين أجاب: "لا، لم يفعل".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا