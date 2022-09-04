ردا على شولتس.. الكرملين: شركة "غازبروم" مورد موثوق للطاقة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن شركة "غازبروم" لم تتخذ خطوة واحدة من شأنها زعزعة سمعتها كمورد موثوق.

وأضاف بيسكوف في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الروسية: "اكتسبت غازبروم سمعتها كضامن موثوق لأمن الطاقة، ومورد موثوق لعدة عقود. ونحن نؤكد أن شركة غازبروم لم تتخذ خطوة واحدة من شأنها زعزعة هذه السمعة".

ولفت إلى أن "رفض أوروبا السخيف لخدمة معدات خط أنابيب الغاز نورد ستريم ليس خطأ شركة غازبروم، ولكن وفقا للعقد، يجب عليهم صيانتها، فهذا ليس خطأ شركة غازبروم إنه خطأ هؤلاء السياسيين الذين اتخذوا قرارا بشأن العقوبات. وهؤلاء السياسيون المؤسفون هم الذين يجبرون الآن مواطنيهم على الموت بسبب الصدمات عندما يرون فواتير الكهرباء. والآن، عندما يصبح الجو أكثر برودة، سيصبح الوضع أسوأ".

وكان المستشار الألماني، أولاف شولتس، قد أعلن في وقت سابق من هذا اليوم أن روسيا لا تعد موردا موثوقا للطاقة لأنها لا تنفذ التزاماتها وفق العقد منذ وقت بعيد. ورفض الجانب الروسي أكثر من مرة الاتهامات بانتهاك التزاماته، مشيرا إلى أن الوضع الحالي ناجم عن سياسة الطاقة التي يمارسها الاتحاد الأوروبي وعقوباته ضد روسيا.

يذكر أن شركة "غازبروم" الروسية، أعلنت أواخر الشهر الماضي وقف ضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر خط أنابيب "السيل الشمالي-1" ثلاثة أيام، لضرورات صيانة محطة ضخ رئيسية في الأنبوب.

إلا أن الشركة عادت وأعلنت يوم الجمعة الماضي، أن نورد ستريم، الذي تم إيقافه في السابق لمدة ثلاثة أيام للصيانة المجدولة، لم يستطع استئناف التشغيل بسبب وجود عطل في التوربين الوحيد الذي يعمل في خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-1"، وتم إيقافه تماما حتى يتم تصحيح الخلل.

وأكدت موسكو أن عقبات تقنية بسبب العقوبات الغربية تحول دون عمل "السيل الشمالي-1" بكامل طاقته، وشددت على أن هذه الإجراءات تعد غير عقلانية وتعرقل العمل.

المصدر: نوفوستي