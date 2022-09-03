الخارجية اليونانية: تركيا تقوض تماسك الناتو

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن "المسؤولين الأتراك يقوضون تماسك الناتو بتصريحاتهم" وسيتم إبلاغ الحلفاء والشركاء بذلك.

وقالت الخارجية في بيانها: "سنبلغ حلفاءنا وشركاءنا على الفور بمحتوى التصريحات الاستفزازية في الأيام الأخيرة، حتى يتضح من الذي يقوض تماسك تحالفنا في هذه الفترة الخطيرة".

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وأضافت: "في الوقت نفسه، سنواصل العمل على أساس قواعد القانون الدولي وقانون البحار، كعمود للاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من اليوم أن اليونان ستدفع "ثمنا باهظا" إذا "ذهبت أبعد من ذلك" في العلاقات مع أنقرة.

وفي 28 أغسطس اتهمت أنقرة اليونان بمطاردة الطائرات التركية بصواريخ "إس-300".

المصدر: نوفوستي