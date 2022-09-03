هنغاريا: نتفهم موقف صربيا الرافض لفرض عقوبات ضد روسيا

صرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو بأن بلاده تتفهم تماما موقف صربيا الرافض لفرض عقوبات ضد روسيا.

وقال في مقابلة نشرتها السبت وكالة تانجوغ."فيما يتعلق بمطالبة صربيا فرض عقوبات على روسيا، فإن موقف المجر واضح جدا. وبما أن صربيا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، إذا يمكنها اتباع سياسة مستقلة".

وأضاف "أما بالنسبة للعقوبات في قطاع الطاقة، فنحن نفهم أن صربيا لا تريد لشعبها أن يتجمد. نحن لا نريد ذلك أيضا، لذلك نحن بدورنا نشتري الغاز في روسيا، وما أقوله ليس بيانا سياسيا، ولا علاقة له بالسياسة والأيديولوجيا. لذلك نحن نتفهم تماما موقف صربيا".

وأشار وزير الخارجية الهنغاري أيضا إلى أن النزاع المسلح في أوكرانيا أدى إلى إضعاف كارثي للاتحاد الأوروبي، وقادتها لم يتمكنوا من منع حدوث ذلك.

المصدر: تاس