نشرت صحيفة "The American مقالا قالت فيه إن Conservative" إن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وقعا في فخ اقتصادي كان معدا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح كاتب المقال، رود درير، أن "الغرب شن حربا اقتصادية واسعة النطاق ضد روسيا. وخسر. الانتقام الروسي يهدد الآن بشل أوروبا، ولن يفاجأ بهذا إلا الحمقى".

استذكر المؤلف كلمات الصحفي جافين أشيندين، الذي قال إن هذا لم يكن فخا للرئيس الروسي، بل الناتو والاتحاد الأوروبي وقعا في فخهما الخاص.

وفقا لدرير، لا يفهم السكان البريطانيون والأوروبيون السبب الذي يجعلهم يتجمدون في البرد والظلام، ويجعلهم يدمرون اقتصادهم من أجل أوكرانيا !.

وخلص المقال إلى أنهم ربما لن يكون لديهم مجال لسماع اتهامات من طرف قيادات بلدانهم بالتعاطف مع بوتين.

تجدر الإشارة إلى أن الدول الغربية بادرت بعد بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، بفرض عقوبات على روسيا، على وجه الخصوص، على شراء موارد الطاقة.

وقد اعتبر بوتين هذه العقوبات بأنها تأتي في إطار سياسة محاولات الاحتواء، وهي استراتيجية الغرب بعيدة المدى، مؤكدا أن العقوبات وجهت ضربة قاسية للاقتصاد العالمي بأكمله.

المصدر: نوفوستي