خبير المياه عباس شراقي يكشف لـ"RT" تطورات هامة في سد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقي خبير المياه المصري تفاصيل جديدة بخصوص سد النهضة، حيث تشهد حاليا إثيوبيا والسودان فيضانا كبيرا أدى لتدفق كميات كبيرة من المياه عبر النيل الأزرق.

وقال شراقي لـRT إن إثيوبيا أغلقت بوابتي التصريف في وقت توقف فيه تدفق المياه عبر توربينين، وسط استمرار لتدفق مياه الفيضان:

وفتحت إثيوبيا أول بوابة لتصريف المياه يوم 12 مارس من العام الحالي لتجفيف الممر الأوسط، ثم قامت بالمناوبة بتدفق المياه عبر البوابتين قبل أن تفتحهما معا.

وأشار شراقي إلى أن إثيوبيا قامت بـ"تعلية" الممر الأوسط في السد عند منسوب 600 متر فوق سطح البحر، فيما وصلت الأجناب إلى (610-615 م).

وقال إنه تم تخزين 9 مليار م3 فى الفترة من 11 يوليو إلى 11 أغسطس 2022، باجمالى 17 مليار م3، ازداد مؤقتا إلى 19.5 مليار م3، وتوالى الفيضان من أعلى الممر الأوسط بمعدل 500 - 600 مليون م3/يوم طوال شهر أغسطس، وسوف يقل إلى 400 مليون م3/ خلال شهر سبتمبر.

كما أظهرت صور الأقمار الصناعية صباح اليوم الأول من سبتمبر 2022 غلق بوابتي التصريف بعد مرور حوالى 5.5 أشهر من فتحهما، مع عدم ظهور أية دوامات مائية في خوض التوربينات خلال هذا الأسبوع مما يدل على توقفهما.

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT