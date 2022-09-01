زعيم حزب ألماني يدعو لإعلان الحداد على وفاة غورباتشوف

دعا زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي ماركوس زودر، لإعلان الحداد في ألمانيا على وفاة أول وآخر رئيس للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف.

وقال زودر لصحيفة مونشنر ميركور الألمانية: "يجب إعلان الحداد على ميخائيل غورباتشوف في ألمانيا".

وأضاف أن ألمانيا، مدينة بالكثير للزعيم السوفيتي الراحل، مؤكدا أنه "أحد آباء إعادة التوحيد، وقد منح الحرية لملايين الناس، يجب على ألمانيا احترام ذلك، دفاع غورباتشوف عن طريق السلام والحرية وهو مثال يحتذى به خاصة في عصرنا".

وفارق ميخائيل غورباتشوف الحياة ليلة الثلاثاء 30 أغسطس في المستشفى المركزي في العاصمة الروسية موسكو، بعد صراع طويل مع المرض.

المصدر: نوفوستي