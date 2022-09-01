غورباتشوف عانى من مشاكل صحية خطرة في سنواته الأخيرة

صرح المتحدث باسم مؤسسة غورباتشوف بافيل بالاجتشينكو، بأن آخر رئيس للاتحاد السوفييتي ميخائيل غورباتشوف، كان يعاني من مشاكل صحية خطيرة خلال السنوات الثماني الماضية.

وقال: "السنوات الأخيرة من حياته للأسف، طغت عليها مشاكل صحية خطيرة.. بصراحة، كانت السنوات الثماني إلى العشر الماضية صعبة للغاية بالنسبة له، لأن هذه المشاكل كانت تتفاقم كل يوم".

وأكد بالاجتشينكو أن غورباتشوف "اجتاز هذه المرحلة، مثل جميع مراحل حياته، بشجاعة وكرامة".

وقال: "نحن من عمل معه عن قرب، شهدنا ذلك وبالطبع أعجبنا بشجاعته. كانت هذه سنوات صعبة بالنسبة له قبل كل شيء".

وأكد على أن وفاة زوجته كانت ضربة خطيرة لصحته، واضاف: "خسارته السيدة رايسا غورباتشوف كانت ضربة قاصمة له، وهو ما عانى منه، وسلب الكثير من قوته وصحته".

وفارق ميخائيل غورباتشوف الحياة ليلة الثلاثاء 30 أغسطس في المستشفى المركزي في العاصمة الروسية موسكو، بعد صراع طويل مع المرض.

المصدر: نوفوستي