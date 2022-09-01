رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدى وصوله إلى أوكرانيا: الوضع خطر لكننا سنمضي قدما (فيديو)

صرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن فريقه يعتزم المضي قدما في مهمتهم على الرغم من الصعوبات والمخاطر، التي كان آخرها صباح اليوم.

وجاء في حديث غروسي أنه على علم بالوضع الراهن، حيث كان هناك أنشطة عسكرية متزايدة، بما في ذلك صباح اليوم، وتابع: "لقد أطلعني القائد العسكري الإقليمي على ذلك، لكن بالنظر إلى الإيجابيات والسلبيات، فنحن لم نصل إلى هنا كي نتراجع. ولكننا سوف نمضي قدما الآن".

وقال غروسي: "نحن نعلم أن هناك منطقة تسمى المنطقة الرمادية، حيث ينتهي خط الدفاع الأوكراني، قبل أن يبدأ الخط الأول للقوات الروسية، وهناك تبدو المخاطرة مرتفعة للغاية. في الوقت نفسه، فلدينا الحد الأدنى من شروط الحركة، مع قبول هذه المخاطر".

وأكد غروسي على أنه يعتقد، هو وفريقه، أن بإمكانهم العمل على مهمتهم التي وصفها لـ "المهمة للغاية"، وإنجازها، حيث تابع: "سنبدأ فورا في تقييم وضع الأمن والسلامة في المحطة النووية كما هو الحال الآن، وسنقوم بالتواصل والتشاور مع العاملين بالمحطة"، مشيرا إلى أنه سوف ينظر في إمكانية إنشاء وجود مستمر للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة، وهو ما يعتقد أنه "لا غنى عنه، لتحقيق استقرار للوضع، والحصول على تحديث منتظم وموثوق وشامل ومحايد للوضع هناك".

المصدر: RT