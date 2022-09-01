"الناتو" يتراجع عن تهنئة تركيا بالنصر

حذف مقر قيادة القوات البرية لحلف "الناتو" LANDCOM من حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي تهنئته لتركيا بيوم الانتصار على اليونان في آسيا الصغرى عام 1922 بعد احتجاج اليونان.

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وتحتفل تركيا هذا العام بالذكرى المئوية لانتصارها على اليونانيين في معركة دوملوبينار، التي أصبحت نقطة تحول في نضال التحرير الوطني للشعب التركي. وبالنسبة لليونان، فإن هذا الانتصار تحول إلى كارثة في آسيا الصغرى.

وكان مقر القوات البرية لـ "الناتو"، الواقع في إزمير التركية، قد كتب في حسابه على "تويتر"، يوم 30 أغسطس الماضي، أن "اليوم هو الذكرى الـ 100 على استقلال تركيا"، وجاء في رسالة التهنئة: "ننضم إلى حلفائنا الأتراك في حلف شمال الأطلسي وخارجه في الاحتفال بانتصارهم، وبيوم القوات المسلحة التركية".

وبحسب وزارة الخارجية اليونانية، فقد أعرب المندوب الدائم لليونان لدى "الناتو" عن احتجاجه الشديد للأمين العام للحلف، مؤكدا على أن مثل هذه التهنئة ليس فقط غير لائقة، وإنما أيضا غير مقبولة. وقالت الخارجية اليونانية إن الجيش اليوناني في "الناتو" سيقدم احتجاجا مماثلا في المقر الأعلى لـ "الناتو"، الذي يضم مقرات القوات البرية.

المصدر: نوفوستي