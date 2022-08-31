الجمارك الفنلندية تصادر اليورو من المواطنين الروس المغادرين

أكد مفتش الجمارك الفنلندي ياركو كيسكينين، أن الجمارك بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، يصادرون اليورو النقدي والعملات الأخرى لبلدان الاتحاد الأوروبي لدى الروس المغادرين يوميا.

ووفقا للعقوبات، يُحظر إدخال أوراق اليورو النقدية وجميع العملات الرسمية لدول الاتحاد الأوروبي في روسيا.

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وقال كيسكينين: "تتم المصادرة يوميا عند المعابر الحدودية على الحدود الشرقية الروسية. ولا تحتفظ الجمارك بإحصاءات عن عدد اليورو المضبوط. ويحظر بند العقوبات تصدير عملات الاتحاد الأوروبي الرسمية إلى روسيا".

وأضاف أن ضباط الجمارك يسمحون للمسافرين بالعودة إلى فنلندا وإجراء عمليات شراء بالأموال أو استبدال اليورو بالدولار الأمريكي الذي يُسمح بإدخاله إلى روسيا من الاتحاد الأوروبي.

كما حذر ضباط الجمارك الفنلنديون الروس من إخفاء حقائق نقل اليورو عند العودة إلى روسيا، لأن ذلك سيكون جريمة جنائية.

المصدر: نوفوستي