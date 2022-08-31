الولايات المتحدة.. إصابة 30 طفلا على الأقل بجدري القردة

كشف مسؤولون في الولايات المتحدة أن مالا يقل عن 31 طفلا أصيبوا بمرض جدري القردة في البلاد.

وحتى الآن، أبلغت 11 ولاية عن حالات جدري القردة بين الأطفال.

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وحددت ولاية تكساس وحدها تسع حالات إصابة لدى الأطفال، حسبما صرح مسؤولو الولاية لشبكة "ABC News" يوم الثلاثاء.

وفي الوقت نفسه، اكتشفت فلوريدا حالات إصابة بجدري القردة بين طفلين دون سن الرابعة، أحدهما في مقاطعة بريفارد والآخر في مقاطعة مونرو، وفقا لبيانات الولاية.

وأصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحذيرا الشهر الماضي من أن الأدلة الأولية تشير إلى أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام يمكن أن يصابوا بمرض أكثر خطورة إذا أصيبوا بجدري القردة.

ومنذ أن أكدت الولايات المتحدة أول حالة لها هذا العام في منتصف مايو بولاية ماساتشوستس، أثبتت التحاليل أن ما لا يقل عن 18417 شخصا في جميع أنحاء البلاد أصيبوا بجدري القردة.

ووفقا لأحدث بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها فإن هذا الرقم مستر في الزيادة، علما أنه قد تم اكتشاف الفيروس في جميع الولايات الأمريكية.

ويوجد في كاليفورنيا حاليا أكبر عدد من الإصابات المبلغ عنها مع 3291 إصابة، لكن نيويورك ليست بعيدة عن ذلك حيث بلغ عدد الإصابات 3273، تليها فلوريدا وتكساس وجورجيا وإلينوي على التوالي، حيث أبلغت كل ولاية عن أكثر من 1000 إصابة.

وحدثت معظم الحالات بين المثليين، بما في ذلك أولئك الذين يعتبرون مثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وغير ثنائيي الجنس.

وصرحت روزاموند لويس، رئيسة أمانة مكافحة الجدري في برنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية، بأنه من الممكن انتقال جدري القردة عبر السائل المنوي.

المصدر: شبكة "ABC News"