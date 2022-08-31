صحيفة: مواطنون روس استأجروا فيلا زيلينسكي في إيطاليا

أفادت صحيفة il Tirreno بأن مواطنين روسا يقيمون في لندن، استأجروا فيلا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مدينة فورتي دي مارمي الإيطالية.

ووفقا للصحيفة، فإن المكتب العقاري المحلي كان يتفاوض مع مجموعة من السياح الكوريين الذين كانوا يعتزمون استئجار الفيلا في شهر أغسطس مقابل 50-70 ألف يورو، لكن الصفقة لم تتم. ثم قال إن مواطنين روس من لندن استأجروا العقار.

وأشارت الصحيفة إلى أن امرأة روسية سبق لها أن نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لها من حديقة المنزل.

وبعد نشر صحيفة il Tirreno هذه المعلومات، اتصلت وسائل إعلام إيطالية أخرى بالمكتب العقاري، حيث نفى موظفو المكتب هذه المعلومات بشكل قاطع.

ووصف المكتب العقاري أنباء il Tirreno بالأخبار الزائفة، مشيرين إلى أن الفيلا متوفرة مرة أخرى، لكن تم تأجيرها خلال فصل الصيف لرجل وزوجته.

وفي تعليق لصحيفة la Stampa، قال المكتب إن أصحاب الفيلا اشترطوا أن لا يتم تأجير الفيلا للروس.

المصدر: نوفوستي