ميركل: غورباتشوف غير حياتي

وصفت المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، الرئيس السوفيتي الراحل ميخائيل غورباتشوف بأنه "سياسي عالمي بارز".

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وجاء في بيان صدر عن مركيل بعد وفاة الرئيس الأول والوحيد للاتحاد السوفيتي ونشر، اليوم الأربعاء، في موقعها الرسمي: "كتب غورباتشوف التاريخ العالمي. وأظهر على طريقته الخاصة كيف يمكن لرجل دولة تغيير العالم للأفضل".

وأشارت إلى أنها عرفت عن وفاة غورباتشوف بـ "حزن كبير"، مضيفة: "غير ميخائيل غورباتشوف حياتي بشكل جذري. لن أنس ذلك أبدا".

كما عبرت ميركل عن اعتقادها أن "الثورة السلمية في الجمهورية الألمانية الديمقراطية لم تكن ممكنة" دون شجاعة الرئيس الأول للاتحاد السوفيتي والإصلاحات التي بدأها". وأوضحت: "حتى اليوم أشعر بالخوف الذي كنت أشعر به إلى جانب العديد من سكان الجمهورية الألمانية الديمقراطية في عام 1989 في انتظار احتمال ظهور الدبابات في الشوارع مثلما كان عليه في عام 1953، عندما كنا نصرخ: "نحن الشعب" وفيما بعد: "نحن الشعب الواحد".

وتابعت: "لكن هذه المرة خلافا لما كان عليه في عام 1953 لم تكن هنا دبابات ولم تسمع الطلقات".

وذكرت ميركل أن غورباتشوف لم يعرقل سعي سكان ألمانيا الشرقية للحرية، مضيفة: "والأكثر من ذلك سمح لألمانيا الموحدة بأن تصبح عضوا في حلف الناتو".

توفي الرئيس الأول والوحيد للاتحاد السوفيتي، ميخائيل غورباتشوف، أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 92 عاما.

المصدر: تاس