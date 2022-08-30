وفاة نجل تشي غيفارا

قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بيرموديز إن كاميلو جيفارا، أحد أبناء الثائر العالمي الشهير إرنستو تشي جيفارا، انتقل إلى العالم الآخر.

وكتب الرئيس الكوبي في تغريدة على تويتر: "ببالغ الحزن نودع كاميلو، نجل تشي، الذي روج لأفكاره أبيه كرئيس لمركز تشي، الذي يحافظ على جزء من إرث والده المتميز. نحتضن والدته أليدا وأرملته وبناته وجميع أفراد الأسرة".

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وأشار الرئيس الكوبي إلى أن غيفارا الابن، توفي عن عمر ناهز الـ60 عاما.

ويشار إلى أن إرنستو تشي جيفارا (1928-1967) - أحد قادة الثورة الكوبية عام 1959 وشغل وزير الصناعة ورئيس بنك كوبا الوطني. تم قتله في بوليفا في عام 1967.

وأنجب تشي غيفارا، من زوجتين - البيروفية إيلدا جاديا والكوبية أليدا مارش توريس - أنجب جيفارا خمسة أطفال: ثلاث بنات وولدان.

المصدر: نوفوستي